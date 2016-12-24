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Rossi: "Sto bene in Spagna, voglio la Nazionale. Fiorentina? In estate..."

Giuseppe Rossi ha parlato del suo periodo in Spagna, al Celta Vigo, ai microfoni di Sky Sport: "Qui sto bene, sto trovando sempre più spazio ed il Paese mi piace. Mi auguro di fare tante gare di qui a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 dicembre 2016 15:56
Rossi: "Sto bene in Spagna, voglio la Nazionale. Fiorentina? In estate..." -
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Giuseppe Rossi ha parlato del suo periodo in Spagna, al Celta Vigo, ai microfoni di Sky Sport: "Qui sto bene, sto trovando sempre più spazio ed il Paese mi piace. Mi auguro di fare tante gare di qui alla fine del campionato. La Fiorentina? Vedremo in estate, ora penso solo a fare bene col Celta, siamo a metà classifica, ma vogliamo l'Europa. La serie A? La Juve è una grande squadra, costruita molto bene ed è sempre difficile giocare contro di loro. La Nazionale? Spero sempre in una chiamata di Ventura, ma può arrivare soltanto giocando tante partite con il club e per questo motivo sono concentratissimo con il Celta Vigo”.

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