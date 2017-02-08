Rossi: "La Fiorentina ha tanto talento ma poca continuità, è un peccato"

I viola possono mettere in difficoltà chiunque ma anche andare in crisi in qualsiasi momento, è davvero strano

Il campione del mondo '82 Paolo Rossi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Chi ha praticato tutta la vita uno sport, ha una maggior conoscenza della materia ed è un vantaggio. Ma questo non significa che si diventa automaticamente grandi dirigenti o grandi allenatori. Certo alcuni momenti li può capire a pieno solo chi li ha vissuti. Giancarlo ha fatto una scelta di vita con la Fiorentina ed è giusto che sia rientrato".

Spende anche alcune parole sull'attuale momento della Fiorentina: "La Fiorentina è una squadra davvero strana, perchè può mettere in difficoltà chiunque ma può andare in crisi in qualsiasi momento come è accaduto ieri. Ci sono giocatori di talento ma non c’è continuità e non si capisce quale sia la vera Fiorentina, questo è un peccato".