Rompete le righe, i giocatori viola tutti a casa, la Fiorentina già fuori dalla crisi?

E’ bastato un pareggio a una Fiorentina in crisi di risultati per interrompere il ritiro e cercare una nuova normalità. Oggi la società e Cesare Prandelli hanno deciso per il rompi le righe e per il gruppo viola. Tutti a casa propria per ripartire in vista della gara contro l’Hellas Verona. La Fiorentina è guarita? Presto per dirlo. La Fiorentina ha superato la crisi? Non basta un pareggio casalingo su rigore per rispondere. Anzi. La decisione del club è un segnale che il club sta cercando una nuova normalità e serenità per affrontare le prossime sfide col cuore più leggero e con maggiore spensieratezza. Ricompattarsi per affrontare il Sassuolo era necessario ma è bastato un pareggino, non certo esaltante o bello, per pensare che la squadra possa adesso sentirsi meno in crisi. Lo riporta tuttomercatoweb

