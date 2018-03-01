Romei: "Chiesa è un ragazzo umile e resterà un altro anno alla Fiorentina, i consigli di Enrico..."

Maurizio Romei, noto dirigente della Settignanese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno: "Chiesa è un ragazzo che ha dentro di sé grande umiltà: per lui è sempre stata import...

Maurizio Romei, noto dirigente della Settignanese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno: "Chiesa è un ragazzo che ha dentro di sé grande umiltà: per lui è sempre stata importante la famiglia visto che Enrico gli dà sempre i consigli giusti. Tutto ciò e fondamentale. Due sono gli aspetti basilari per un professionista: la famiglia e la moglie".

Prosegue sempre sul talento viola: "Secondo me Chiesa resterà a Firenze almeno un altro anno per riconoscenza verso la Fiorentina, che lo ha lanciato. Poi se non dovesse esserci un progetto all’altezza nei prossimi anni è giusto che anche lui faccia le sue scelte da altre parti. Per noi è una grande soddisfazione vederlo così in alto: questo è il primo giovane della Settignanese che è arrivato in A a Firenze".