Romario attacca Ancelotti: "Vattene, non puoi allenare il Brasile, non sei all'altezza"

Il fenomeno brasiliano ha criticato l'ex tecnico del Real

Se c'è un detrattore di Ancelotti della prima ora, questi è Romario. Il grandissimo attaccante che vinse con il Brasile il Mondiale del 1994 battendo in finale proprio l'Italia. Non ha mai digerito l'insediamento di un commissario tecnico italiano su quella panchina e sui suoi profili social ha tuonato dopo il ko verdere contro il Giappone: "Ancelotti, basta così. Prendi le tue cose e vattene. Il messaggio adesso è per il presidente federale, Samir Xaud. Sei giovane, brasiliano e credo che tu voglia il bene del nostro calcio. È ora di mostrare che hai il coraggio di prendere una decisione".