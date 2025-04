Romano scrive: “La Fiorentina attiverà l’opzione per estendere il contratto di De Gea al 2026”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite il proprio profilo X ha parlato della situazione relativa al portiere della Fiorentina David De Gea. Infatti il portierone viola arrivato quest’estate a parametro 0 dopo un anno di inattività ha il contratto in scadenza a fine stagione, con la Fiorentina che però può attivare un’opzione per allungare il contratto del numero 43 viola fino al 2026.

Secondo Fabrizio Romano la Fiorentina attiverà quest’opzione e di conseguenza De Gea resterà a Firenze a proteggere la porta viola anche nella prossima stagione.

Fiorentina will trigger the option to extend David de Gea’s contract, confirmed.

“He will stay with us also next season”, president Rocco Commisso says. pic.twitter.com/Tc9Qxi401w

