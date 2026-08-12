Romano: "Sancho è stato offerto solo alla Fiorentina, ma ai viola non interessa l'inglese"

L'esterno inglese è ora svincolato

Nelle scorse settimane il nome di Jadon Sancho, attualmente svincolato, ha fatto sognare i tifosi della Fiorentina. L'operazione non si è però concretizzata, e a fare chiarezza sulla situazione è intervenuto Fabrizio Romano.

La proposta Smentendo le voci su un possibile inserimento della Juventus, l'esperto di mercato ha dichiarato: "Sancho è stato offerto a una sola squadra in Italia, e quella è la Fiorentina: è successo due o tre settimane fa, ma al momento non ci sono feedback da parte dei viola".

Lo stato dell'operazione Sulle reali possibilità di vedere l'inglese a Firenze, Romano ha poi precisato: "Sancho è un parametro zero e sicuramente è un'opportunità da ultimi giorni di mercato, anche se ha un'offerta dall'Arabia Saudita. Sì, è stato offerto alla Fiorentina, ma i viola non lo stanno trattando: c'è differenza tra le due cose".