Romano riporta: "Neto torna alla Juventus, accordo ad un passo per l'ex viola che è svincolato"

Il portiere brasiliano è vicino a tornare in Italia

A difesa dei pali bianconeri è pronto a rientrare Neto, scelto per colmare l'assenza causata dal grave infortunio al legamento crociato che ha colpito il nuovo acquisto Kamil Grabara.

La negoziazione tra la dirigenza torinese e il portiere brasiliano — già a Firenze tra il 2011 e il 2015 e successivamente a Torino dal 2015 al 2017 — procede a ritmi serrati. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Fabrizio Romano, le parti sono ormai vicinissime e l'intesa definitiva appare alle porte. In assenza di imprevisti, la fumata bianca potrebbe arrivare a brevissimo: la palla passa ora a Carnevali e Massara. Lo scrive Fabrizio Romano