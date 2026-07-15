Romano: "Fiorentina e Wolves in contatto costante. Arokodare ha chiesto la cessione e vuole la Fiorentina"

Tolu Arokodare si avvicina alla Fiorentina, ha chiesto la sua cessione al Wolves. La Fiorentina continuerà a trattare per definire i dettagli

Fabrizio Romano attraverso i suoi canali social ha fatto sapere che: "L'attaccante Tolu Arakodare ha chiesto la cessione e vuole la Fiorentina. La Fiorentina e i Wolves sono in contatto costante per l'attaccante dopo la nuova offerta di stamattina".

L'arrivo dell'attaccante escluderebbe l'acquisto del centrocampiosta Oulai, a causa degli slot liberi, previsti per gli extracomunitari.