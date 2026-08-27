Romano conferma su Zirkzee: "Irruzione viola sull'attaccante, proposti 5 milioni per il prestito"
Il giornalista conferma l'interesse dei viola per Zirkzee
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2026 13:31
Secondo Fabrizio Romano, la Fiorentina sarebbe forte su Joshua Zirkzee come sostituto di Kean diretto a Como. L'irruzione viola ha cambiato il futuro del giocatore che piaceva anche alla Juventus, ma che lo vorrebbe se si libera di David.
La Fiorentina propone 5 milioni di prestito e diritto di riscatto allo United: si tratta col club e con l'agente del giocatore olandese.