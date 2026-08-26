TMW rivela: "Sondaggio esplorativo della Fiorentina per Jonathan David della Juventus"

Sondaggio Viola per David

Nel corso di “Nik&Nik”, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle possibili mosse della Fiorentina per rinforzare l’attacco.



Il club viola avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo con la Juventus per Jonathan David, attaccante canadese classe 2000. Il giocatore sarebbe infatti finito nel radar della Fiorentina come possibile soluzione nel caso in cui Moise Kean dovesse trasferirsi al Como.

Per il momento, però, si tratta soltanto di un primo contatto e di una richiesta di informazioni, senza una vera trattativa tra le società. Il nome dell’ex Lille è comunque entrato tra i profili valutati dalla dirigenza viola per il possibile dopo-Kean.