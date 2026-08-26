La Fiorentina vuole Ali Zoma del Norimberga. La richiesta è di 15 milioni, può fare sia la punta che l’esterno
La Fiorentina ha messo nel mirino il talento italiano
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2026 15:33
Non solo il mercato in uscita con il caso Kean che tiene banco, in casa Fiorentina vanno avanti anche le operazione in entrata. Per questo Paratici e il suo team hanno messo gli occhi su Ali Zoma del Norimberga.Calciatore italiano classe 2003 in forze nella serie B tedesca. La richiesta è intorno ai 15 milioni per il cartellino del calciatore. Ali Zoma è un calciatore duttile che può ricoprire più ruoli: esterno, seconda punta e centravanti. Lo scorso anno nella Serie B tedesca ha segnato 14 gol e 4 assist in 29 partite. Quest’anno è già a quota 3 gol in 2 partite grazie alla tripletta contro il Dresden, partita in cui ha giocato esterno