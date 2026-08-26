La Fiorentina vuole Ali Zoma del Norimberga. La richiesta è di 15 milioni, può fare sia la punta che l’esterno

La Fiorentina ha messo nel mirino il talento italiano

Non solo il mercato in uscita con il caso Kean che tiene banco, in casa Fiorentina vanno avanti anche le operazione in entrata. Per questo Paratici e il suo team hanno messo gli occhi su Ali Zoma del Norimberga.Calciatore italiano classe 2003 in forze nella serie B tedesca. La richiesta è intorno ai 15 milioni per il cartellino del calciatore. Ali Zoma è un calciatore duttile che può ricoprire più ruoli: esterno, seconda punta e centravanti. Lo scorso anno nella Serie B tedesca ha segnato 14 gol e 4 assist in 29 partite. Quest’anno è già a quota 3 gol in 2 partite grazie alla tripletta contro il Dresden, partita in cui ha giocato esterno