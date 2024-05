Romano conferma: “Italiano obiettivo principale del Bologna. Si avanza per chiudere il prima possibile”

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Bologna avanza nelle trattative per assegnare la panchina a Vincenzo Italiano per il dopo Thiago Motta, pronto a firmare con la Juventus. Il club rossoblù vuole chiudere la trattativa il prima possibile, dopo aver temporeggiato fino alla finale di Conference League. Italiano è il principale obiettivo dei felsinei.

🔴🔵🇮🇹 Bologna are advancing in talks to appoint Vincenzo Italiano as new head coach to replace Thiago Motta.

Bologna want to get the deal done as soon as possible, after waiting until the Conference League final.

Italiano remains the main target as new head coach.

