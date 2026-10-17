Roma in emergenza, Gasperini convoca Lorenzo Paratici contro il Genoa, figlio del ds viola

Il 2008 è alla prima convocazione con la prima squadra

Un'improvvisa emergenza in casa Roma si tinge di sfumature gigliate. L'infortunio rimediato da Paulo Dybala nel match di Champions League contro il Real Madrid, unito al ravvicinato e delicato impegno europeo contro lo Slovan Bratislava, ha costretto il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini a ridisegnare le proprie opzioni offensive e a guardare con decisione al settore giovanile.

In vista della prossima sfida di campionato contro il Genoa dell'ex Daniele De Rossi, la notizia che non può passare inosservata – soprattutto a Firenze – è la prima chiamata in prima squadra per Lorenzo Paratici. L'attaccante classe 2008, giovane promessa della Primavera romanista, è infatti inserito nella lista dei convocati per il match dell'Olimpico. Una grandissima soddisfazione personale per il ragazzo, ma inevitabilmente anche per papà Fabio Paratici, attuale direttore sportivo della Fiorentina, che in questo periodo si ritrova a destreggiarsi tra le delicate dinamiche di mercato e di campo in casa viola.

La lista dei convocati della Roma

Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione di Gasperini per la sfida di campionato: