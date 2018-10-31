Roma, emergenza infortuni. Solo Kluivert ha chances di rientrare per la Fiorentina. Tanti top out
Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera, tra gli indisponibili attuali in casa Roma, soltanto Justin Kluivert ha qualche possibilità di essere recuperabile per il match di sabato prossimo,...
A cura di Redazione Labaroviola
31 ottobre 2018 12:42
Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera, tra gli indisponibili attuali in casa Roma, soltanto Justin Kluivert ha qualche possibilità di essere recuperabile per il match di sabato prossimo, contro la Fiorentina.
Questa dunque la lista degli indisponibili per il match di Firenze: Pastore, Perotti, Manolas, Karsdrop, De Rossi