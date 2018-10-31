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Roma, emergenza infortuni. Solo Kluivert ha chances di rientrare per la Fiorentina. Tanti top out

Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera, tra gli indisponibili attuali in casa Roma, soltanto Justin Kluivert ha qualche possibilità di essere recuperabile per il match di sabato prossimo,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2018 12:42
Roma, emergenza infortuni. Solo Kluivert ha chances di rientrare per la Fiorentina. Tanti top out - ROME, ITALY - SEPTEMBER 26: AS Roma head coach Eusebio Di Francesco reacts during the Serie A match between AS Roma and Frosinone Calcio at Stadio Olimpico on September 26, 2018 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
ROME, ITALY - SEPTEMBER 26: AS Roma head coach Eusebio Di Francesco reacts during the Serie A match between AS Roma and Frosinone Calcio at Stadio Olimpico on September 26, 2018 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
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Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera, tra gli indisponibili attuali in casa Roma, soltanto Justin Kluivert ha qualche possibilità di essere recuperabile per il match di sabato prossimo, contro la Fiorentina.

Questa dunque la lista degli indisponibili per il match di Firenze: Pastore, Perotti, Manolas, Karsdrop, De Rossi

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