Roggi su Vanoli: "Ottimo allenatore, ma nel calcio devi ottenere dei risultati"

"Il tempo ora è quello giusto per sbocciare e la Fiorentina sta diventando squadra"

Moreno Roggi, ex Fiorentina e procuratore, è intervenuto su Radio FirenzeViola per parlare del momento dei Viola. Ecco le sue parole:

"Io sono ottimista. Di natura, parlando di Fiorentina. Perché credo che gli ci sia voluto questo percorso perché per assemblare tanti giocatori nuovi, pur con caratteristiche di grande validità tecnica e fisica, il tempo ora è quello giusto per sbocciare e stanno diventando squadra. Si è visto con la Juventus. Poi piano piano arrivano i recuperi di giocatori come Atta che per ora non ha potuto esprimere il suo talento al massimo. Con una compattezza maggiore e con squadre che sulla carta sono inferiori, penso si possa fare un filotto anche noi".

Vanoli suscita qualche dubbio per obiettivi di valore, lei come la pensa?

"Io penso che non ci sia mai stato un allenatore che non ha mai scaturito dubbi. Ci sono stati degli allenatori come dei giocatori che sono passati nel silenzio totale ed è quello il dramma. Se suscitano dubbi va bene. Per me Vanoli è un ottimo allenatore, certo deve ottenere dei risultati perché nel calcio puoi essere il più bravo di tutti ma poi sei soggetto al risultato del campo".

Le prossime partite potrebbero dare un altro respiro alla stagione della Fiorentina?

"Non solo le prossime partite ma anche il proseguo della stagione. Oltre ai rientri imminenti di giocatori importanti come Atta, Pongracic e Parisi, forse c'è anche la possibilità di guardare dove può mancare qualcosa a questa squadra e ovviare a questo problema col mercato aperto. Si può sfruttare questo mese per rinforzare ulteriormente la squadra in quei settori dove manca qualcosa. Così da poter dare all'allenatore la possibilità di dimostrare tutto il proprio valore".