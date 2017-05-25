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Roggi: "La maggioranza sta con i Della Valle. Vanno bene per Firenze..."

L'ex dirigente e calciatore viola Moreno Roggi ha parlato ai microfoni di Lady Radio, a proposito del rapporto dei fratelli Della Valle con la città: "Per Firenze vanno benissimo, la maggioranza della...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 maggio 2017 15:11
Roggi: "La maggioranza sta con i Della Valle. Vanno bene per Firenze..." -
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L'ex dirigente e calciatore viola Moreno Roggi ha parlato ai microfoni di Lady Radio, a proposito del rapporto dei fratelli Della Valle con la città: "Per Firenze vanno benissimo, la maggioranza della gente sta con loro. Poi è chiaro che il tifoso vorrebbe sempre qualcosa di più. La presenza di ADV è costante: manca soltanto un po' più di empatia e comunicazione".

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