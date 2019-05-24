Rogg: "Chi vuole la Fiorentina troverà una società sanissima. Un investimento ideale.."
Andrea Rogg, CEO del Venezia ed ex dirigente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Lady Radio in merito al futuro del club viola e degli interessamenti di potenziali inves...
Andrea Rogg, CEO del Venezia ed ex dirigente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Lady Radio in merito al futuro del club viola e degli interessamenti di potenziali investitori dall'estero: "Proprietà appassionate, di qualunque provenienza, sia italiane che straniere, non possono che far bene al calcio d'oggi. Apprendo dai giornali, mi sembra di capire che in questo momento i Della Valle, pur non divulgando quali siano, abbia le idee chiare sulle azioni da portare avanti a stagione conclusa. Proprietà che vengono dagli USA, non interessate al calcio italiano me le immagino, in modo forse un po' italiano diciamo che non ci sappiamo valorizzare e l'erba del vicino ci pare sempre più verde della nostra. Parliamo del calcio come sottosviluppato ma è proprio per questo che c'è interesse, si può crescere. Piazze come Firenze sono appetibili, e nel caso della Fiorentina parliamo di una società super sana, ben amministrata, con i conti a posto e poche sorprese per un eventuale investitore. Responsabilità per l'annata negativa? Le pressioni forse oggi sono diverse. Io quando arrivai era quasi fosse la mia prima esperienza di lavoro, il calcio è diverso dal mondo del lavoro normale, e forse ero un po' naif anch'io".