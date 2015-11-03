Notizie Rogg Intervista Fiorentina

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Rogg: "Chi vuole la Fiorentina troverà una società sanissima. Un investimento ideale.."
24 maggio 2019 02:26
Rogg: "A Firenze manca liquidità per ambire al top. Ai miei tempi ci riuscimmo solo grazie.."
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