Rocio Rodriguez: “Jovic non fa niente in campo, mi ricorda atteggiamento di Ilicic alla Fiorentina”

Rocio Rodriguez ha parlato ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi sulla prestazione contro la Lazio dell’attaccante della Fiorentina Luka Jovic. Ecco le sue parole:

“Jovic? Sempre troppo fermo in campo: non fa niente, non si muove e non viene a prendersi la palla. C’è stato qualche miglioramento ma sembra e mi ricorda l’atteggiamento di Ilicic alla Fiorentina che è stato molto criticato e fischiato.”

FIORENTINA CONTINUA A TRATTARE SABIRI