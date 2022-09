Ad inizio mese Rocco Commisso aveva parlato in conferenza stampa, adesso il patron della Fiorentina tornerà a parlare in diretta su Sportitalia dalle ore 20, lo farà lunedi 26 settembre. Chissà se sarà l’ultima volta in cui il presidente viola si concederà prima del suo ritorno in America fissato nel mese di ottobre

QUARTA ARRABBIATO PER NON ESSERE STATO CONVOCATO DALLA SUA NAZIONALE