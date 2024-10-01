Roberts (portiere TNS): "De Gea è uno dei portieri più forti della storia della Premier"
Connor Roberts, portiere dei The New Saints, ha parlato alla Press Association britannica del prossimo incontro di Conference League contro la Fiorentina e della felicità di affrontare uno dei suoi id...
Connor Roberts, portiere dei The New Saints, ha parlato alla Press Association britannica del prossimo incontro di Conference League contro la Fiorentina e della felicità di affrontare uno dei suoi idoli, ovvero David De Gea: "Sono un tifoso del Manchester United da tutta la vita e sarebbe speciale per me affrontare De Gea. È senza dubbio uno dei migliori portieri che la Premier League abbia mai avuto. Ai tempi del Man United era di gran lungo il migliore del campionato e probabilmente li ha salvati almeno un paio di volte da piazzamenti di bassa classifica. Sfortunatamente per lui non finì bene perché è arrivato Ten Hag che voleva prendere un'altra strada, ma il calcio è tutta una questione di opinioni. Conosco bene il fratello di Eric Ramsey (ex Man United) e stavo per chiedergli di scrivere due righe a De Gea per chiedergli se poteva concedermi cinque minuti dopo la fine della partita. Ma andrò comunque a chiedergli la maglia a fine partita e magari riuscirò a farci due chiacchiere".
Poi parlando dell'esperienza in Conference e del match del Franchi, ha aggiunto: "Siamo riusciti ad attrarre un po' più di attenzione sulla Premiership gallese grazie alla nostra corsa europea ed è fantastico affrontare una squadra come la Fiorentina. Speriamo di poter mantenere la solidità che abbiamo mostrato nelle prime partite in Europa. È un grande obiettivo ma mostrare la nostra migliore versione è ciò che conta".
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