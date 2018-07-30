RMC, per Pjaca incontro a metà settimana. La Juve apre al prestito secco. Corvino però...
Secondo quanto riportato da RMC Sport la Fiorentina per l'eventuale arrivo di Pjaca dalla Juventus si dovrà attendere metà settimana quando Corvino incontrerà a Milano la dirigenza bianconera. La form...
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2018 16:49
Secondo quanto riportato da RMC Sport la Fiorentina per l'eventuale arrivo di Pjaca dalla Juventus si dovrà attendere metà settimana quando Corvino incontrerà a Milano la dirigenza bianconera. La formula? La Juventus ha aperto al prestito secco ma il D.S. viola, forte della spinta del calciatore croata di vestire il viola vuole chiudere l'operazione in prestito onersoso con diritto di riscatto. La società bianconera vuole mandare il calciatore a Firenze in prestito si, ma con obbligo di riscatto o "secco".