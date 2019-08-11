Ritorno di fiamma per Ribery, la Fiorentina ci prova. Commisso cerca un grande colpo a sorpresa
Secondo Sky Sport i viola stanno provando a prendere Franck Ribery. L'attaccante si è svincolato recentemente dal Bayern Monaco, un ritorno di fiamma per lui dopo essere stato accostato alla Fiorentin...
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2019 16:27
Secondo Sky Sport i viola stanno provando a prendere Franck Ribery. L'attaccante si è svincolato recentemente dal Bayern Monaco, un ritorno di fiamma per lui dopo essere stato accostato alla Fiorentina poche settimane fa. A breve dovrebbero esserci novità. Commisso cerca un grande colpo.