Labaro Viola

Ritorno di fiamma per Ribery, la Fiorentina ci prova. Commisso cerca un grande colpo a sorpresa

Secondo Sky Sport i viola stanno provando a prendere Franck Ribery. L'attaccante si è svincolato recentemente dal Bayern Monaco, un ritorno di fiamma per lui dopo essere stato accostato alla Fiorentin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2019 16:27
Ritorno di fiamma per Ribery, la Fiorentina ci prova. Commisso cerca un grande colpo a sorpresa -
News
Fiorentina
Commisso
Ribery
Condividi

Secondo Sky Sport i viola stanno provando a prendere Franck Ribery. L'attaccante si è svincolato recentemente dal Bayern Monaco, un ritorno di fiamma per lui dopo essere stato accostato alla Fiorentina poche settimane fa. A breve dovrebbero esserci novità. Commisso cerca un grande colpo.

 

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok