Ritorno al 4-3-3 per valorizzare Chiesa. Pioli, mai più Federico quasi terzino...

La Repubblica in edicola oggi spiega di come Federico Chiesa abbia faticato nel ruolo di esterno contro la Samp. Per non rischiare di commettere lo stesso errore che fece Sousa con Bernardeschi, Pioli...

La Repubblica in edicola oggi spiega di come Federico Chiesa abbia faticato nel ruolo di esterno contro la Samp. Per non rischiare di commettere lo stesso errore che fece Sousa con Bernardeschi, Pioli sta pensando di riportare Chiesa piu avanti tornando al vecchio modulo permettendo cosi al talento gigliato di esprimere la sua tecnica come meglio sa fare.