Ritorna il "mini abbonamento" per i tifosi: 4 partite, tra cui la Juve, per un biglietto unico
Il Corriere Fiorentino oggi in edicola afferma che per le prossime quattro partite della Fiorentina sarà possibile acquistare un mini-abbonamento che permetterà con una cifra forfettaria di andare al...
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2018 11:33
Il Corriere Fiorentino oggi in edicola afferma che per le prossime quattro partite della Fiorentina sarà possibile acquistare un mini-abbonamento che permetterà con una cifra forfettaria di andare al Franchi a vedere le sfide contro Verona, Juventus, Chievo Verona e Benevento. La società viola spera così di superare le 30.213 spettatori visti contro il Milan.