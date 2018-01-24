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Ritorna il "mini abbonamento" per i tifosi: 4 partite, tra cui la Juve, per un biglietto unico

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola afferma che per le prossime quattro partite della Fiorentina sarà possibile acquistare un mini-abbonamento che permetterà con una cifra forfettaria di andare al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2018 11:33
Ritorna il "mini abbonamento" per i tifosi: 4 partite, tra cui la Juve, per un biglietto unico - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
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Il Corriere Fiorentino oggi in edicola afferma che per le prossime quattro partite della Fiorentina sarà possibile acquistare un mini-abbonamento che permetterà con una cifra forfettaria di andare al Franchi a vedere le sfide contro Verona, Juventus, Chievo Verona e Benevento. La società viola spera così di superare le 30.213 spettatori visti contro il Milan.

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