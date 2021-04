Ritiro a Moena, lunedì il sopralluogo della Fiorentina: si decideranno le date, forse dalla metà di luglio

Operazione Moena. La prossima settimana conosceremo le date del ritiro estivo della Fiorentina in Trentino. Del resto, manca meno di un mese alla fine del campionato. E tra le priorità in vista della stagione 2021-22 non può che esserci il ritiro estivo. Lunedì 3 maggio una delegazione della Fiorentina si recherà a Moena per un sopralluogo alle strutture e al centro sportivo per decidere le date effettive del ritiro 2021. Con ogni probabilità viola si recheranno in Trentino per dieci-quattordici giorni, partendo da Firenze intorno alla metà di meglio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

