CorSport, per Ribery pronto un contratto ad obiettivo. L’ingaggio? Probabilmente dimezzato

Ribery non molla mai. Non lascia un centimetro nelle gambe e nella testa. Un leader e, se possibile, qualcosa in più. La Fiorentina potrebbe cucirgli adesso un contratto ad obiettivo in vista della prossima stagione. Con un ingaggio che sarebbe certamente più basso, forse la metà, ma con un profilo di livello, come punto di riferimento e quasi un allenatore in campo. Certo dipenderà anche da chi sarà il nuovo tecnico viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

