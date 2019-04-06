Ristic(Ag.Vlahovic): "Ora testa a scudetto e coppa italia. Poi a giugno.."

Darko Ristic, agente del centravanti viola Dusan Vlahovic, ha parlato così del giovane bomber all'emittente Radio Bruno Toscana, che ieri ha messo al tappeto il Torino con una doppietta nella finale d...

Darko Ristic, agente del centravanti viola Dusan Vlahovic, ha parlato così del giovane bomber all'emittente Radio Bruno Toscana, che ieri ha messo al tappeto il Torino con una doppietta nella finale d'andata della Coppa Italia di categoria: "Sono davvero felice per lui, è pronto per il salto definitivo coi grandi. In questa stagione è migliorato mentalmente e fisicamente, è un altro giocatore rispetto a prima. A gennaio c'erano delle offerte, ma il ragazzo mi ha detto di voler restare in viola per giocare, anche Primavera. Sarebbe bello per lui vincere sia la Coppa Italia e Scudetto con la squadra di Bigica. In prima squadra c'è tanta concorrenza, ma Dusan è pronto per giocare. Il suo futuro non sarà in prestito, ma a Firenze se avrà la chance da titolare".

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