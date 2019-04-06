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Ristic(Ag.Vlahovic): "Ora testa a scudetto e coppa italia. Poi a giugno.."

Darko Ristic, agente del centravanti viola Dusan Vlahovic, ha parlato così del giovane bomber all'emittente Radio Bruno Toscana, che ieri ha messo al tappeto il Torino con una doppietta nella finale d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 aprile 2019 17:09
Ristic(Ag.Vlahovic): "Ora testa a scudetto e coppa italia. Poi a giugno.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Darko Ristic, agente del centravanti viola Dusan Vlahovic, ha parlato così del giovane bomber all'emittente Radio Bruno Toscana, che ieri ha messo al tappeto il Torino con una doppietta nella finale d'andata della Coppa Italia di categoria: "Sono davvero felice per lui, è pronto per il salto definitivo coi grandi. In questa stagione è migliorato mentalmente e fisicamente, è un altro giocatore rispetto a prima. A gennaio c'erano delle offerte, ma il ragazzo mi ha detto di voler restare in viola per giocare, anche Primavera. Sarebbe bello per lui vincere sia la Coppa Italia e Scudetto con la squadra di Bigica. In prima squadra c'è tanta concorrenza, ma Dusan è pronto per giocare. Il suo futuro non sarà in prestito, ma a Firenze se avrà la chance da titolare".

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