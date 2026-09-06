Rissa tra Vlahovic e Skriniar in Turchia: volano spinte ed insulti in italiano durante la gara

Duello tra ex giocatori di A tra Fenerbahce e Besiktas

Un duello dal forte sapore di Serie A ha acceso il derby turco tra Fenerbahce e Besiktas. Protagonisti Dusan Vlahovic e Milan Skriniar, due vecchie conoscenze del nostro campionato, che durante la partita sono stati protagonisti di un acceso confronto.

Tra l'attaccante serbo e il difensore slovacco sono volati spintoni, urla e un lungo faccia a faccia. I due si sono inoltre scambiati diversi insulti in italiano, prima che la situazione degenerasse ulteriormente con alcuni gesti volgari. Uno di questi potrebbe anche portare a conseguenze disciplinari per Vlahovic.

La tensione è cresciuta progressivamente fin dai primi minuti. Skriniar ha adottato una marcatura particolarmente aggressiva nei confronti dell'ex centravanti della Juventus, cercando di impedirgli di girarsi e di entrare in partita attraverso anticipi alti e una costante pressione fisica, spesso utilizzando le braccia al limite del regolamento.

Il momento più acceso è arrivato nella ripresa. Vlahovic, dopo aver subito una sbracciata da parte di Skriniar, ha richiamato l'attenzione dell'arbitro. Da lì è nato un acceso testa a testa: parole grosse, spintoni e un contatto particolarmente duro che ha portato il serbo a finire a terra. Anche i compagni di squadra sono intervenuti per cercare di separare i due, ma il nervosismo non è rientrato immediatamente. Nemmeno Guendouzi è riuscito a placare del tutto l'attaccante.

Il confronto ha raggiunto il punto più delicato quando Vlahovic e Skriniar hanno iniziato a discutere animatamente in italiano, con diverse espressioni volgari. Un episodio che potrebbe essere valutato dagli organi disciplinari, soprattutto alla luce del gesto compiuto successivamente dal giocatore serbo.

A rendere ancora più particolare la vicenda è stato il finale della partita. Nonostante la marcatura asfissiante di Skriniar, Vlahovic è riuscito a trovare lo spazio decisivo e a segnare il gol del definitivo 2-1, diventando così il grande protagonista del derby e raggiungendo quota quattro reti nelle ultime due giornate.

Nel post-partita, il centravanti ha comunque scelto di ridimensionare quanto accaduto in campo: «Non è successo niente di speciale. Queste cose possono capitare a chiunque in campo».

Una dichiarazione diplomatica che però non cancella le scintille viste durante la partita. Quello tra Vlahovic e Skriniar è stato un vero duello vecchio stile, fatto di marcature strette, provocazioni e tensione, con l'attaccante che alla fine ha avuto l'ultima parola nel modo migliore possibile: segnando il gol della vittoria.