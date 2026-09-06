Fiorentina intenzionata a riprendere Vanoli in panchina. Thiago Motta richiede ingaggio molto alto

Vanoli si avvicina alla panchina della Fiorentina

La Fiorentina è intenzionata a richiamare sulla propria panchina Paolo Vanoli. L’ex allenatore Viola infatti ha superato Thiago Motta e si avvicina a grandi velocità sulla panchina viola.

A fare la differenza potrebbero essere anche le alte richieste di Thiago Motta sul suo ingaggio. L’allenatore ex Juventus infatti richiede 3.5 milioni a stagione per sedersi sulla panchina in diva all’Arno