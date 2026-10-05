Ripa: "Mastantuono perderà tante energie, non so se giocherà subito a Genova dall'inizio"

L'ex giocatore viola ha detto il suo pensiero su Mastantuono

L'ex difensore viola Roberto Ripa ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni di Lady Radio sull'attualità della Fiorentina e sui temi più caldi del momento.

Sullo stop del campionato

«La pausa delle nazionali ha interessato tutte le squadre, di conseguenza non può fungere da alibi per nessuno. Sarà fondamentale valutare il modo in cui i gruppi rientreranno in campo, considerando che ciascun tecnico ha programmato il lavoro in maniera differente. La sfida contro il Genoa si preannuncia complessa, conoscendo la tempra e l'indole combattiva di De Rossi. Questo periodo di stop si è rivelato prezioso per Vanoli, che ha potuto fare chiarezza su alcuni dubbi tattici e accelerare il recupero di elementi come Gonçalves».

La gestione di Mastantuono e le fatiche dei rientri

«Mister Vanoli effettuerà le proprie valutazioni tenendo conto di chi ha avuto a disposizione al centro sportivo. Mastantuono rientrerà solo all'ultimo. Trovo del tutto fuori luogo la classica retorica per cui 'a diciotto anni si andava a lavorare anche dopo aver dormito poche ore'. Parliamo di un atleta professionista: avendo vissuto queste dinamiche in prima persona, so bene che le energie richieste a un calciatore di alto livello non sono esclusivamente di natura fisica, ma anche mentale».