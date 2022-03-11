Rinnovo Milenkovic? Dipende dal piazzamento della Fiorentina e dalle offerte che arriveranno

Il contratto di Milenkovic scade nel 2023. La sua valutazione è di 20-25 milioni

Dodici partite per conquistare l'Europa e per scrivere un futuro ancora tinto di viola. Gli obiettivi per il finale di stagione di Milenkovic sono chiari e il difensore serbo proverà a raggiungerli al termine di un'annata nel complesso positiva. Conclusa la stagne sarà ancora il mercato a tenere banco. Il contratto scade nel 2023 e a seconda del piazzamento della Fiorentina e delle offerte che arriveranno si deciderà se proseguire insieme o meno. A differenza di Vlahovic i rapporti tra Ramadani e i dirigenti viola sono ottimi. La valutazione oscilla sulla base del contratto ama anche in prossimità della scadenza 20-25 milioni possono essere comunque un cifra giusta. Lo scrive Repubblica.

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