Rinnovo Dragowski? Tutto rimandato dopo la semifinale di Coppa. Strada in salita

Dragowski ha perso anche la titolarità. A fine stagione ci sarà l'addio?

A proposito di rinnovi contrattuali, tutto è rimandato a dopo la partita di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juve in programma a Firenze il 2 marzo. Il caso più complicato è quello di Dragowski (scadenza 2023), che nelle ultime settimane è stato superato nella gerarchia da Terracciano. Una scelta probabilmente maturata dopo l’espulsione di Drago nel match di coppa Italia a Napoli: il portiere, al rientro dopo un lungo infortunio, ha pagato un’irruenza nelle uscite già mostrata in altre occasioni; più valido inoltre Terracciano nel giro palla indispensabile per il gioco di Italiano, mentre il portiere polacco viene considerato dotatissimo per l’esplosività fra i pali. A questo si aggiunge probabilmente anche il riverbero di un malessere che deriva dal mancato rinnovo contrattuale che la scorsa estate sembrava in discesa. Lo scrive La Nazione.

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