Rinnovi, adesso il turno di Sottil e Ranieri. Si vuole mantenere l'identità fiorentina nella squadra

Come scrive La Nazione adesso c’è in programma di prolungare anche con altri giovani, a partire da Sottil e Ranieri, lanciando anche un bel segnale a tutta la tifoseria e al panorama calcistico. Otten...

Come scrive La Nazione adesso c’è in programma di prolungare anche con altri giovani, a partire da Sottil e Ranieri, lanciando anche un bel segnale a tutta la tifoseria e al panorama calcistico. Ottenere il rinnovo da parte di giocatori che in questo periodo non giocano molto, serve a farli sentire parte di questo progetto. L'obiettivo viola è quello di costruire nella prima squadra una base di giocatori cresciuti nel settore giovanile, per avere l'identità fiorentina