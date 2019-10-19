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Rinnovi, adesso il turno di Sottil e Ranieri. Si vuole mantenere l'identità fiorentina nella squadra

Come scrive La Nazione adesso c’è in programma di prolungare anche con altri giovani, a partire da Sottil e Ranieri, lanciando anche un bel segnale a tutta la tifoseria e al panorama calcistico. Otten...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2019 11:42
Rinnovi, adesso il turno di Sottil e Ranieri. Si vuole mantenere l'identità fiorentina nella squadra - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come scrive La Nazione adesso c’è in programma di prolungare anche con altri giovani, a partire da Sottil e Ranieri, lanciando anche un bel segnale a tutta la tifoseria e al panorama calcistico. Ottenere il rinnovo da parte di giocatori che in questo periodo non giocano molto, serve a farli sentire parte di questo progetto. L'obiettivo viola è quello di costruire nella prima squadra una base di giocatori cresciuti nel settore giovanile, per avere l'identità fiorentina

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