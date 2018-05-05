Per rinforzare l'attacco c'è un altro possibile affare dalla serie B per Corvino

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina vorrebbe avere un nutrito gruppo di italiani in rosa. Dalla Primavera potrebbero essere promossi Gori e Meli, oltre a Sottil in veste di este...

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina vorrebbe avere un nutrito gruppo di italiani in rosa. Dalla Primavera potrebbero essere promossi Gori e Meli, oltre a Sottil in veste di esterno, Corvino sta studiando anche la situazione di Pettinari, 26 anni, attaccante polivalente capace di spaziare lungo tutto il fronte offensivo, di proprietà del Pescara, il club dal quale è stato riscattato Biraghi. Il ragazzo, partito molto bene con Zeman, ha segnato 13 reti in questa edizione della Serie B