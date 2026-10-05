Rilancio o un'altro campionato di rincorsa? A Genova il primo vero bivio della stagione viola

La sfida del Ferraris può restituire fiducia e ambizioni, servono mentalità e concretezza viste a Venezia

La pausa per le Nazionali sta per finire e per la Fiorentina è arrivato il momento di tornare a pensare al campionato. La trasferta di Genova può diventare uno snodo importante della stagione viola, non tanto per la posizione in classifica in sé, quanto per le sensazioni e le risposte che la squadra sarà in grado di dare.

I giocatori impegnati con le rispettive Nazionali stanno rientrando alla base. Per la Fiorentina sarà fondamentale ritrovare rapidamente il gruppo al completo e riportare l'attenzione sul campionato dopo una sosta che ha inevitabilmente spezzato il ritmo. Il lavoro di questi giorni servirà soprattutto a preparare una partita nella quale serviranno concretezza, personalità e continuità.

L'avvio di stagione non ha restituito le certezze che l'ambiente si aspettava. La squadra ha alternato prestazioni e risultati differenti, senza ancora riuscire a costruire quella continuità necessaria per guardare con convinzione alle zone più alte della classifica. Il pareggio contro il Napoli ha rappresentato un segnale, ma adesso serve una conferma.

E la gara di Genova arriva proprio nel momento in cui la Fiorentina deve decidere che tipo di campionato vuole giocare. Una vittoria al Ferraris avrebbe un peso importante. Non consegnerebbe certamente un obiettivo alla squadra, ma potrebbe rappresentare il punto di partenza per una risalita, soprattutto sotto il profilo della fiducia. Tre punti permetterebbero di affrontare i successivi impegni con maggiore serenità e con la convinzione di poter cambiare il volto a una stagione iniziata con tre sconfitte e l'esonero di Grosso.

Il contrario, invece, rischierebbe di alimentare uno scenario già visto. Una Fiorentina costretta ancora una volta a inseguire, a recuperare terreno e a ridimensionare le proprie ambizioni. Non sarebbe una condanna definitiva, perché il campionato è ancora lungo, ma sarebbe un segnale difficile da ignorare.

Il Genoa rappresenta quindi molto più di una semplice tappa del calendario. È un esame sulla capacità della Fiorentina di reagire, di dare continuità al lavoro e di trasformare il potenziale in risultati.

La squadra di Paolo Vanoli ha bisogno di continuità dopo le buone prestazioni con Venezia e Napoli. E Genova può essere il punto dal quale cominciare a costruire il definitivo rilancio oppure l'inizio di un'altra stagione vissuta soprattutto all'inseguimento. Le risposte arriveranno dal campo, ma la sensazione è che questa volta i tre punti possano valere qualcosa in più della semplice classifica.