Rigore dubbio e gol annullato a Saponara, la Juventus vince ancora. La cronaca

Giampaolo nelle ultime cinque gare è l'unica in serie A ad aver tenuto il passo della Juve: quattro vittorie e un pareggio. Nonostante la sconfitta, i blucerchiati hanno dimostrato di essere in forma...

Giampaolo nelle ultime cinque gare è l'unica in serie A ad aver tenuto il passo della Juve: quattro vittorie e un pareggio. Nonostante la sconfitta, i blucerchiati hanno dimostrato di essere in forma e di poter essere una mina vagante per la Zona Champions. Una partita condita da numerosi episodi destinati a far discutere: due rigori, uno per parte, e un gol annullato alla Samp al 92'. Tutti rivisti al Var da Valeri.

Ronaldo vince l'affascinante duello tra ultratrentenni con Quagliarella, realizzando una doppietta (uno su rigore) che lo porta in cima alla classifica capocannonieri a quota 14 gol. Il portoghese colpisce anche un palo clamoroso: sarebbe stato un gol bellissimo. Quagliarella risponde con il gol del momentaneo pareggio su rigore e altre belle giocate, che però non bastano per evitare la sconfitta.

Nessuna novità in casa Juve, a parte il portiere. Szczesny ha un problema muscolare durante il riscaldamento, gioca Perin. Per il resto, la formazione è quella annunciata che prevede il ritorno tra i titolari di Cristiano Ronaldo in attacco con Dybala e Mandzukic. Giampaolo non si chiude, anzi risponde con il tridente formato da Caprari, Quagliarella e Ramirez.

La partita la indirizza subito Ronaldo. Il riposo ha fatto bene a CR7, che dopo due minuti segna il gol dell'1-0 con un gol dei suoi. Rientro sul destro e diagonale preciso a grandissima velocità che si infila all'angolino grazie anche a un Audero non proprio super reattivo. La partenza sprint mette in difficoltà la Sampdoria, che nei primi 15' non riesce ad abbozzare una reazione ma si chiude in difesa. Il pressing dei bianconeri è asfissiante e il pubblico allo Stadium gradisce lo spettacolo. Al 24' Dybala sfiora il raddoppio con un tiro dal limite che esce di pochissimo.

La Sampdoria resiste, poi piano piano prende coraggio. Al 32' Emre Can tocca con un braccio in area: Valeri, dopo averlo rivisto al Var, assegna il rigore. Dal dischetto l'ex Quagliarella calcia forte e centrale e batte Perin. La Juventus si innervosisce e subisce l'iniziativa della Samp. Al 39' Perin è attento su una deviazione pericolosa di Ferrari. I bianconeri tornano pericolosi nel finale di primo tempo, con Mandzukic e Chiellini.

Corrieredellosport.it