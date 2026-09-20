Riganò: "De Gea ha salvato la Fiorentina, potevano farci veramente male nel secondo tempo"

L'ex giocatore viola ha lodato la prova del portiere spagnolo

A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore viola Christian Riganò per parlare del pareggio della Fiorentina col Napoli: "Meglio il secondo tempo del primo dove abbiamo giocato bene e abbiamo trovato il pareggio perché quando giochi a calcio, qualcosa riesci ad inventare. Nel primo tempo abbiamo sofferto di più poi siamo riusciti a fare meglio nella ripresa e bisogna ripartire da lì. De Gea ci ha salvati perché ha avuto un paio di occasioni dove ha fatto delle ottime parate."

Prosegue: "Qualcuno va rivisto tipo Atta che non è quello di Udine e deve crescere molto. Abbiamo visto una buona Fiorentina, ma c'è da lavorare perché noi pareggiamo su un tiro fortuito mentre il Napoli poteva farci anche il secondo perché abbiamo concesso troppo nella ripresa dove eravamo anche troppo sbilanciati. Njie bocciato, non ha fatto nulla."