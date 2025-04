Rifinitura Fiorentina: Gosens è recuperato e si allena in gruppo, Colpani ancora assente per infortunio

Si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park di Bagno a Ripoli la rifinitura della Fiorentina in vista della sfida contro il Celje valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Sotto gli occhi attenti di Mister Palladino la Fiorentina si sta allenando quasi al completo, l’unica assenza è quella di Andrea Colpani ancora alle prese con un infortunio al piede.

Tornato anche in gruppo Robin Gosens che sembra aver smarrito l’edema al ginocchio che lo ha tenuto ai box negli ultimi impegni della Fiorentina. Domani inoltre saranno assenti Zaniolo, Dodo e Moreno per squalifica oltre a Ndour e Pablo Marì esclusi dalla lista UEFA.