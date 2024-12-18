Rifinitura Fiorentina: assenti solo Biraghi e Cataldi, Pongracic è recuperato e si allena con il gruppo

Si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park di Bagno a Ripoli la rifinitura della Fiorentina prima di volare a Guimaraes per affrontare il Vitoria nell'ultima giornata della fase a campionato dell...

Si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park di Bagno a Ripoli la rifinitura della Fiorentina prima di volare a Guimaraes per affrontare il Vitoria nell'ultima giornata della fase a campionato della Conference League. Sotto gli occhi attenti di mister Palladino ,tornato a Firenze dopo il lutto di domenica mattina, la squadra si è allenata quasi al completo. Assenti solo Biraghi, ormai completamente fuori dal gruppo squadra, e Cataldi le cui condizioni sono da valutare. Mentre è recuperato Pongracic dopo che era stato assente contro Lask e Bologna.

La partita di domani diventa importante soprattutto al fine di chiudere questa fase al 2° posto ed evitare di affrontare il Chelsea prima della finale, anche in caso di sconfitta la fiorentina dovrebbe comunque chiudere nelle prime 8 ed evitare il turno dei play off.

TREVISANI SU ITALIANO

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