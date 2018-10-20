Rifinitura con Andrea Della Valle oggi al centro sportivo, ci sarà anche domani al Franchi

Come racconta il Corriere fiorentino, quello di ieri è stato il primo vero allenamento in vista della partita di Cagliari al Franchi. Pioli ha ritrovato il gruppo al completo e in una buona condizione...

Come racconta il Corriere fiorentino, quello di ieri è stato il primo vero allenamento in vista della partita di Cagliari al Franchi. Pioli ha ritrovato il gruppo al completo e in una buona condizione fisica, con il recupero di Mirallas dalla distorsione alla caviglia e di Thereau. Per la rifinitura di oggi probabilmente ci sarà anche Andrea Della Valle, che sicuramente sarà presente in tribuna al Franchi. Di tutti i reparti la difesa è quella che ha più motivi per sorridere, con Biraghi protagonista in maglia azzurra e con Pezzella che ha trovato il suo primo gol con l’Albiceleste.