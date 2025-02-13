Riecco la Conference League: stasera l'andata dei playoff, la Fiorentina attende e giocherà il 6 marzo

La Fiorentina, già qualificata agli ottavi, attende una tra Vikingur Reykjavik, Panathinaikos FC, FK Borac Banja Luka e Olimpija Ljubljana

Bentornata Conference! Quasi due mesi dopo la fine della fase campionato della terza competizione europea, le 16 squadre qualificate ai playoff sono pronte a darsi battaglia per conquistare gli ottavi di finale. Tra le squadre in attesa c'è anche la Fiorentina, che ha chiuso la prima fase in terza posizione, qualificandosi direttamente per gli ottavi.

Dopo aver disputato (e perso) le ultime due finali della competizione, la Fiorentina tornerà a giocarsi la fase a eliminazione diretta il prossimo 6 marzo. Quest'oggi, i Viola saranno semplici spettatori delle due sfide che li interessano più da vicino: Vikingur Reykjavik-Panathinaikos FC e FK Borac Banja Luka-Olimpija Ljubljana. L'avversaria agli ottavi, infatti, uscirà da una di queste due sfide, con il tabellone che verrà ultimato il prossimo 21 febbraio. Di seguito tutte le sfide dei playoff:

18:45 - Celje - APOEL Nicosia

18:45 - Molde - Shamrock Rovers

18:45 - TSC - Jagiellonia

18:45 - Vikingur Reykjavik - Panathinaikos

21:00 - Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana

21:00 - FC Copenhagen - Heidenheim

21:00 - Gent - Betis

21:00 - Omonia - Pafos