Ricordate Obodo? È stato rapito per la seconda volta: “Per errore tuo perso una schedina”

Ricordate Obodo? Nella Fiorentina ha giocato nella prima stagione in serie A della gestione Della Valle con 33 presenze e 6 gol. Era la Fiorentina di Mondonico che in squadra poteva contare gente come Chiellini, Ujfalusi, Miccoli, Bojinov, Riganò.

L’ex centrocampista viola, è stato vittima di un rapimento lampo e di una rapina a Warri, in Nigeria. La notizia è riportata dai media del Paese africano, che spiegano come il fatto sia avvenuto domenica, mentre il 36enne si era fermato per acquistare banane lungo la Refinery Road.

Nel bagagliaio Obodo in una intervista telefonica all’emittente Brila Fm ha rivelato di essere stato preso e tenuto nel bagagliaio di una macchina per quattro ore e portato in una foresta. Non è stato chiesto nessun riscatto, ma è stato rilasciato dopo essere derubato del denaro prelevato da un bancomat. «I rapitori mi dicevano che avevano perso denaro scommettendo in un gol della Nigeria nel secondo tempo», ha spiegato. «Non mi hanno fatto del male o minacciato – ha aggiunto – ma non riesco proprio a capire perché qualcuno voglia farvi rivivere ancora queste cose». Obodo era stato infatti già vittima di un rapimento nel 2012 mentre andava in chiesa a Effurun. Fu liberato dalla polizia il giorno dopo.

