Riccardo Galli: "Castrovilli in panchina sarebbe una sorpresa notevole"

Il giornalista ha parlato della possibile formazione di stasera della Fiorentina di Prandelli.

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Il giornalista, Riccardo Galli, ha rilaciato un'intervista su Radio Bruno e ha parlato del giocatore viola, Gaetano Castrovilli.

Queste le sue dichiarazioni: "Castrovilli in panchina sarebbe una sorpresa notevole, però non necessariamente negativa. Adesso non è il giocatore di cui la Fiorentina ha bisogno. Avrebbe le potenzialità di trascinarci con le sue qualità tecniche ma contro la Sampdoria la sua è stata una prestazione veramente negativa. Mister Prandelli farà le sue scelte del caso se deciderà di impostare una mediana diversa. Regalare una pedina a questo Spezia è inconcepibile".