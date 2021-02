CorSport, Ribery verso il forfait ma proverà ad esserci fino all’ultimo: stamattina test decisivo

Un rischio altissimo: non avere Ribery. Un problema enorme per la Fiorentina che non vorrebbe arrendersi all’idea di dover rinunciare al suo talento in una sfida tanto affascinante come quella di stasera al Franchi. E’ stato lo stesso Prandelli a rivelare la situazione e da quando è comparso il sintomo muscolare è iniziata pure la corsa contro il tempo nella speranza di averlo a disposizione. Il giocatore è convocato, proverà a stringere i denti e in extremis sarà presa una decisione, ma senza rischiare perchè la sua condizione fisica è prioritaria.

Questa mattina sul campo verrà fatto un provino, forse decisivo, per capire se il calciatore avverta dolore. Poi in aerataci sarà la decisione definitiva con la speranza di vederlo in campo, ma anche con il rischio di osservarlo mentre si accomoda in tribuna. Lo riporta il Corriere dello Sport.

