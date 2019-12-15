Ribery torna dalla "sua" Fiorentina: Sarà presente anche lui nella bolgia del Franchi
Questa sera spettacolo assoluto allo stadio Franchi, con oltre 40mila presenze sugli spalti. Il tifo viola ha risposto presente come sempre, pronti a sostenere la propria squadra, in piena crisi. In t...
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2019 12:00
Questa sera spettacolo assoluto allo stadio Franchi, con oltre 40mila presenze sugli spalti. Il tifo viola ha risposto presente come sempre, pronti a sostenere la propria squadra, in piena crisi. In tribuna non ci sarà il patron Commisso tornato negli Usa, ma con ogni probabilità ci sarà Francy Ribéry, che a distanza di poche ore dall'operazione, vorrà essere presente per sostenere la "sua" Fiorentina. A riportarlo è il Tuttosport.