Ribery torna dalla "sua" Fiorentina: Sarà presente anche lui nella bolgia del Franchi

Questa sera spettacolo assoluto allo stadio Franchi, con oltre 40mila presenze sugli spalti. Il tifo viola ha risposto presente come sempre, pronti a sostenere la propria squadra, in piena crisi. In t...

Questa sera spettacolo assoluto allo stadio Franchi, con oltre 40mila presenze sugli spalti. Il tifo viola ha risposto presente come sempre, pronti a sostenere la propria squadra, in piena crisi. In tribuna non ci sarà il patron Commisso tornato negli Usa, ma con ogni probabilità ci sarà Francy Ribéry, che a distanza di poche ore dall'operazione, vorrà essere presente per sostenere la "sua" Fiorentina. A riportarlo è il Tuttosport.