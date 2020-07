Ribery spinge per portare alla Fiorentina il suo amico Ben Arfa, può arrivare a parametro zero

La Fiorentina sta già guardando al futuro, con la ferma volontà di rinforzare la rosa con giocatori di alto livello e di profilo internazionale. Tra i tanti nomi spesi negli ultimi giorni, c’è un giocatore che sotto traccia i viola stanno seguendo, si tratta di Hatem Ben Arfa. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, la Fiorentina, che già aveva seguito il trequartista la scorsa estate, si è rimessa sulle tracce del giocatore dopo aver ricevuto un input decisivo da Franck Ribery in persona. Il numero 7 viola sarebbe felice di abbracciare il suo amico ed ex compagno di nazionale, e i viola vorrebbero accontentarlo.

Ben Arfa è del 1987, le ultime due stagioni per lui sono state difficili. Da gennaio si è trasferito al Real Valladolid giocando solo 158 minuti in 5 gare. Il francese sembra pronto a svincolarsi anche dagli spagnoli, e la Fiorentina vorrebbe provare a portarlo in viola a parametro zero, offrendogli un contratto annuale con opzione di rinnovo per il secondo anno, sui 2 milioni di euro. Le parti stanno timidamente iniziando a dialogare, ancora il giocatore deve convincersi e scegliere dove ripartire con la propria carriera, anche se avere Ribery come sponsor può essere uno stimolo molto importante.