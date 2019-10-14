Labaro Viola

Ribery: "Spero di essere ancora qui quando sarà pronto il nuovo c.s. Vorrei vincere qualcosa in maglia viola"

Queste alcune delle parole rilasciate in esclusiva al CorriereFiorentino.it dal numero 7 viola Franck Ribery: È stato appena annunciato il nuovo centro sportivo. Sarà pronto fra due anni e mezzo, lei...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2019 10:13
Ribery: "Spero di essere ancora qui quando sarà pronto il nuovo c.s. Vorrei vincere qualcosa in maglia viola" -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Ribery
Condividi

Queste alcune delle parole rilasciate in esclusiva al CorriereFiorentino.it dal numero 7 viola Franck Ribery: È stato appena annunciato il nuovo centro sportivo. Sarà pronto fra due anni e mezzo, lei ci sarà?  Firenze è la sua ultima tappa? "Non lo so, non ci ho ancora pensato. Ma due anni potrebbero essere un tempo possibile. Speriamo di essere ancora alla Fiorentina. Io sono venuto perché ho tanta fame, motivazione e magari per riuscire a vincere qualcosa in maglia viola".

Leggete l'articolo integrale https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/sport/19_ottobre_14/ribery-sette-lode-gioco-vincere-anche-firenze-92243f50-ee4e-11e9-a917-bfde0b36c5e3.shtml

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok