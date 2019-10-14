Ribery: "Spero di essere ancora qui quando sarà pronto il nuovo c.s. Vorrei vincere qualcosa in maglia viola"

Queste alcune delle parole rilasciate in esclusiva al CorriereFiorentino.it dal numero 7 viola Franck Ribery: È stato appena annunciato il nuovo centro sportivo. Sarà pronto fra due anni e mezzo, lei...

Queste alcune delle parole rilasciate in esclusiva al CorriereFiorentino.it dal numero 7 viola Franck Ribery: È stato appena annunciato il nuovo centro sportivo. Sarà pronto fra due anni e mezzo, lei ci sarà? Firenze è la sua ultima tappa? "Non lo so, non ci ho ancora pensato. Ma due anni potrebbero essere un tempo possibile. Speriamo di essere ancora alla Fiorentina. Io sono venuto perché ho tanta fame, motivazione e magari per riuscire a vincere qualcosa in maglia viola".

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