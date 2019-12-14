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Ribery scrive: "L'operazione è andata bene, grazie a tutti. Tornerò più forte di prima"

Dal letto della clinica dove il fenomeno francese si è operato alla caviglia arrivano, tramite Instagram, le sue parole: "Grazie mille per i vostri messaggi. L'operazione è andata bene, sto bene. Con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2019 21:37
Ribery scrive: "L'operazione è andata bene, grazie a tutti. Tornerò più forte di prima" -
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Dal letto della clinica dove il fenomeno francese si è operato alla caviglia arrivano, tramite Instagram, le sue parole: "Grazie mille per i vostri messaggi. L'operazione è andata bene, sto bene. Con l'aiuto di Dio tornerò più forte di prima". Questo il post di Franck Ribery

Ribery scrive: "L'operazione è andata bene, grazie a tutti. Tornerò più forte di prima"

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