Ribery scrive: "L'operazione è andata bene, grazie a tutti. Tornerò più forte di prima"

Dal letto della clinica dove il fenomeno francese si è operato alla caviglia arrivano, tramite Instagram, le sue parole: "Grazie mille per i vostri messaggi. L'operazione è andata bene, sto bene. Con...

A cura di Redazione Labaroviola 14 dicembre 2019 21:37

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