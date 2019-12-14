Ribery scrive: "L'operazione è andata bene, grazie a tutti. Tornerò più forte di prima"
Dal letto della clinica dove il fenomeno francese si è operato alla caviglia arrivano, tramite Instagram, le sue parole: "Grazie mille per i vostri messaggi. L'operazione è andata bene, sto bene. Con...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2019 21:37
Dal letto della clinica dove il fenomeno francese si è operato alla caviglia arrivano, tramite Instagram, le sue parole: "Grazie mille per i vostri messaggi. L'operazione è andata bene, sto bene. Con l'aiuto di Dio tornerò più forte di prima". Questo il post di Franck Ribery